Козин: в ходе СВО нужно использовать оружие, которое показали на форуме "Армия"

Член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин заявил, что в ходе СВО нужно использовать новое оружие, которое показали на форуме "Армия-2022".

По словам Козина, Россия договорилась с Турцией о поставках "Байрактаров", а у Ирана можно закупать беспилотники (БПЛА) "с красивыми названиями". Он заявил, что если Украине можно покупать у Запада вооружение, то Россия и Донбасс также имеет на это полное право. Он отметил, что иранские БПЛА — это эффективное оружие.

"Не только огромные дроны, но и маленькие средства наведения и разведки, и даже дроны-камикадзе. Летит — выпустил бомбу — попал — самоубился. Это нужно обязательно делать", — сказал Козин в беседе с Украиной. ру".

По мнению Козина, России нужно начать использовать новое оружие, которое представлено на форуме "Армия-2022". Он отметил, что это вооружение "не полетит и не поедет по щелчку пальцев", но при этом система у нас хорошая.

Корреспондент Академии военных наук России также заявил, что союзным силам необходимо уничтожать западное оружие, как только оно пересекает границу Украины, потому что в противном случае будут гибнуть наши военные.