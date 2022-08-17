Демограф Коротаев разрушил стереотип о перенаселении в мире

Ведущий научный сотрудник лаборатории политической демографии РАНХиГС Андрей Коротаев сообщил, что миру грозит не перенаселение, а депопуляция, поскольку в большинстве стран мира снижается рождаемость.

Организация Объединённых Наций прогнозирует, что во второй половине 21 века численность населения Земли достигнет своего пика, после чего начнётся убыль, сказал Коротаев. Он напомнил, что сейчас демографические проблемы наблюдаются в России, Китае, Южной Корее и других странах Юго-Восточной Азии.

"Поэтому перед миром стоит проблема не перенаселения, а депопуляции. Остаётся только Африка, где рождаемость по-прежнему очень высокая, и есть серьёзная проблема перенаселения", — отметил эксперт в беседе с Радио 1.

По его словам, население планеты уже составляет восемь миллиардов человек. Однако этот подсчёт нельзя назвать точным, поскольку глобальная перепись населения никогда не проводилась.

"Кого-то это может пугать, но на самом деле по прогнозам ООН порог в 9 млрд будет преодолён в 2037 году, в 10 млрд — 2057 году, а вот в 11 млрд уже не прогнозируется", — добавил Коротаев.

Ранее руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин заявил, что население России к концу века будет составлять 137 миллионов человек.