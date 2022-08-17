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Демограф Коротаев разрушил стереотип о перенаселении в мире

Мир

Ведущий научный сотрудник лаборатории политической демографии РАНХиГС Андрей Коротаев сообщил, что миру грозит не перенаселение, а депопуляция, поскольку в большинстве стран мира снижается рождаемость.

Демограф Коротаев разрушил стереотип о перенаселении в мире

Организация Объединённых Наций прогнозирует, что во второй половине 21 века численность населения Земли достигнет своего пика, после чего начнётся убыль, сказал Коротаев. Он напомнил, что сейчас демографические проблемы наблюдаются в России, Китае, Южной Корее и других странах Юго-Восточной Азии.

"Поэтому перед миром стоит проблема не перенаселения, а депопуляции. Остаётся только Африка, где рождаемость по-прежнему очень высокая, и есть серьёзная проблема перенаселения", — отметил эксперт в беседе с Радио 1.

По его словам, население планеты уже составляет восемь миллиардов человек. Однако этот подсчёт нельзя назвать точным, поскольку глобальная перепись населения никогда не проводилась.

"Кого-то это может пугать, но на самом деле по прогнозам ООН порог в 9 млрд будет преодолён в 2037 году, в 10 млрд — 2057 году, а вот в 11 млрд уже не прогнозируется", — добавил Коротаев.

Ранее руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин заявил, что население России к концу века будет составлять 137 миллионов человек.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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