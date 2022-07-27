Демограф: население России к концу века может составить 137 млн человек

По прогнозам руководителя Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов, экс-замдиректора ФМС России Вячеслава Поставнина, население России к концу века будет составлять 137 миллионов человек. В разговоре с Радио 1, демограф рассказал, что этот прогноз составлен с учетом нормальных экономических условий.

Специалист объяснил, что при заметном ухудшении уровня жизни населения миграционные потоки "могут развернуться", но он надеется, что "мы до этого не дойдем". Миграционный поток для России — очень важный фактор, эмигранты из СНГ, получающие российское гражданство — серьезная поддержка, дополнил эксперт.

Вячеслав Поставнин признал, что мы все еще находимся в демографической яме, а в 2021 году вовсе потеряли два миллиона человек. Но, по словам демографа, приток мигрантов размером в один миллион человек "должен нас спасти".

"Из демографической ямы должны выйти", - заключил аналитик.

По данным CountryMeters, население России сейчас составляет сейчас более 146 миллионов человек.