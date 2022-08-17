Сатановский: Евросоюз сам толкнул Турцию в объятия России

Страны Евросоюза недовольны растущим товарооборотом Турции и России в условиях санкций. ЕС не стал помогать Анкаре во время кризиса, потому Эрдоган сам нашёл выход.

Находясь под невероятным санкционным давлением, Кремль не только смог удержать экономику страны, но и успешно находит пути обхода ограничений. Одним из способов получать прибыль стала торговля с Турцией, что очень не нравится Брюсселю.

Винить в ситуации Евросоюзу стоит только себя самого, заявил политолог Евгений Сатановский корреспондентам Общественной Службы Новостей, именно Брюссель бросил Турцию наедине с экономическими проблемами.

"Европа ничего не делала для Турции, чтобы вытащить ее из кризиса. Они не предоставили ей партнеров, с которыми можно вести бизнес, а Бог им дал нас", — добавил эксперт.

По оценкам американских аналитиков, только за три последних месяца Россия экспортировала из Турции товаров на сумму 1,04 миллиарда долларов, что на 62% превосходит прошлогодние показатели.