Экономист Артюхов: России не грозит реальный дефицит электронной техники

Россиянам не стоит бояться, что электронная техника исчезнет с полок магазинов. Поставщики не станут упускать выгоду: будет спрос, будет и предложение.

Пока российские эксперты спорят, нужно ли вводить в стране специальные скидочные карты для малоимущих, значительная часть граждан РФ опасается, что может остаться без привычных гаджетов из-за антироссийских санкций.

"Российский рынок большой, востребованный и достаточно ликвидный", — напомнил кандидат экономических наук Алексей Артюхов.

Экономист уверен, что из магазинов может исчезнуть техника определённых брендов, но реального дефицита точно не будет. Поставщики из Евразийского союза воспользуются отсутствием конкуренции и заполнят российский рынок.

Единственная неприятность для потребителей из России может заключаться в росте цен на технику, передаёт слова Артюхова издание "Экономика сегодня". Гаджеты будут ввозить в страну по схеме параллельного импорта, а это несколько удорожает логистику.