Россиянам не стоит бояться, что электронная техника исчезнет с полок магазинов. Поставщики не станут упускать выгоду: будет спрос, будет и предложение.
Пока российские эксперты спорят, нужно ли вводить в стране специальные скидочные карты для малоимущих, значительная часть граждан РФ опасается, что может остаться без привычных гаджетов из-за антироссийских санкций.
"Российский рынок большой, востребованный и достаточно ликвидный", — напомнил кандидат экономических наук Алексей Артюхов.
Экономист уверен, что из магазинов может исчезнуть техника определённых брендов, но реального дефицита точно не будет. Поставщики из Евразийского союза воспользуются отсутствием конкуренции и заполнят российский рынок.
Единственная неприятность для потребителей из России может заключаться в росте цен на технику, передаёт слова Артюхова издание "Экономика сегодня". Гаджеты будут ввозить в страну по схеме параллельного импорта, а это несколько удорожает логистику.
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