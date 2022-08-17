Известный американский бизнесмен Илон Маск сообщил в соцсети, что покупает британский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед".
Предприниматель рассказал своим подписчикам, что не может полностью поддержать ни одну из существующих в США политических партий, оставаясь приверженцем центристских взглядов.
"Ещё я покупаю "Манчестер Юнайтед", не благодарите", — добавил Маск.
Таким образом он решил обрадовать футбольных фанатов, которые были крайне недовольны текущим владельцем "Манчестер Юнайтед". Английский футбольный клуб в 2005 году приобрёл миллионер Малкольм Глейзер из США, сделав его частной компанией.
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