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Маск заинтересовался футболом: "Я покупаю "Манчестер Юнайтед", не благодарите"

Мир

Известный американский бизнесмен Илон Маск сообщил в соцсети, что покупает британский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед".

Предприниматель рассказал своим подписчикам, что не может полностью поддержать ни одну из существующих в США политических партий, оставаясь приверженцем центристских взглядов.

"Ещё я покупаю "Манчестер Юнайтед", не благодарите", — добавил Маск.

Таким образом он решил обрадовать футбольных фанатов, которые были крайне недовольны текущим владельцем "Манчестер Юнайтед". Английский футбольный клуб в 2005 году приобрёл миллионер Малкольм Глейзер из США, сделав его частной компанией.

Ранее чиновник Пентагона признал, что, компания SpaceX помогает боевикам украинских вооружённых формирований "жизненно важной линией связи".

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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