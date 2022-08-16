Политолог Карасёв: потенциальные преемники Зеленского оживились

По мнению политологов, вероятные преемники украинского лидера Владимира Зеленского начали проявлять большую активность, чем раньше. В частности, такое мнение изложил глава Института глобальных стратегий Вадим Карасёв.

Эксперт напомнил, что ввиду продление на Украине военного положения до конца осени выборы в стране проводиться не могут, однако украинские политики заметно оживились и ведут себя более активно на публике.

"Наблюдается некое оживление на политической сцене. Советник президента Арестович заявил, что пойдет в президенты, активную медийную публичную политику ведет Притула — это можно расценивать как начало нового электорального цикла или как некое электоральное оживление. Также наблюдается политизация военных — в частности, речь идет о главнокомандующем ВСУ Залужном", — отметил Карасёв в разговоре с "Украиной.ру".

До этого советник главы Офиса украинского президента Алексей Арестович объявил о своём намерении выдвинуть свою кандидатуру на ближайших президентских выборах.

По мнению экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы, на Западе уже определились со своим преемником Зеленскому, которым может стать главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.