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Леонков: детонация на складе — работа британского военного спецназа

Мир

Военный эксперт Алексей Леонков выдвинул свои предположения по поводу детонации боеприпасов в Крыму, в Джанкойском районе.

Леонков: детонация на складе — работа британского военного спецназа

Аналитик уверен, что в Джанкое, также как ранее в Севастополе и Новофёдоровке, речь идёт о диверсии.

Леонков убеждён, что в Крыму сейчас работает диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), которая в самом скором будущем постарается уехать из этого региона. Так позволяют думать места, в которых совершаются диверсии.

"Почерк работы похож на действия SAS (британский военный спецназ). Когда происходит диверсия ДРГ уже покинула зону перехвата. Поэтому работа "по вспышкам” приносит мало результатов. К тому же работает ДРГ исключительно ночью. Но и наши контрразведчики не спят. Пожелаем им удачной охоты", — поделился мыслями Леонков в своём Telegram-канале.

Утром 16 августа в районе крымского населённого пункта Джанкой произошла детонация боеприпасов на военном складе. Ряд гражданских объектов получил повреждения. Жертв нет, как и серьёзно пострадавших. Зона ЧП оцеплена, местные жители в количестве 2 тысяч человек эвакуированы.

В Минобороны РФ подтвердили, что причиной детонации на складе стала диверсия.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Александровна Степушова
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