В Джанкое на севере Крыма прогремели взрывы, спецслужбы выясняют причины

В Джанкойском районе Крыма рано утром произошло сразу два ЧП: пожар на подстанции в Джанкое и детонация на складе боеприпасов в поселке Майское.

«Украинская атака» крымского Джанкоя оказалась взрывом трансформатора

"В шесть утра по местному времени загорелся третий трансформатор на ПС 330 кВ "Джанкой" на севере Крыма", — сообщили местные источники.

Очевидцы происшествия пояснили, что на территории электрической подстанции загорелось масло в трансформаторе, а также отсутствуют какие-либо следы разрушений.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов уже направился на место происшествия. По его словам, сотрудники спецслужб уже работают над выяснением причин аварии.

"Выехал в село Майское Джанкойского района. Обстоятельства происшествия выясняются. Буду информировать по мере поступления данных", — написал он на своей странице в соцсети.

Что касается детонации боеприпасов, администрация посёлка Майское подтвердила информацию.

"В Джанкойском районе произошло возгорание на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. Отключения потребителей от электроэнергии нет", - сообщили власти.

Кроме того, из села Майское эвакуированы порядка 2 тысяч жителей, эвакуация продолжается.

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