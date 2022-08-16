Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
ISW: российские войска наступают на четырёх направлениях
Терехов: ВС РФ нанесли серию ракетных ударов по Харькову
Сатановский: пустить "Северный поток-2" назло Путину — "убойная идея от гениев"
Военкор: иностранные наёмники в Харькове пользуются услугами "жриц любви"
Myśl Polska: Пискорский заявил, что Киев не прислушивается к мирным жителям
Штаб теробороны ДНР: ВСУ ударили по Донецку, при обстреле загорелся автобус
Сивков: с взятием Николаева проблем не будет
Начинающий военкор из партии Лимонова подорвалась на мине в Донбассе
ВС РФ взяли село Александровка в Херсонской области и открыли дорогу на Николаев

В Джанкое на севере Крыма прогремели взрывы, спецслужбы выясняют причины

Происшествия

В Джанкойском районе Крыма рано утром произошло сразу два ЧП: пожар на подстанции в Джанкое и детонация на складе боеприпасов в поселке Майское.

«Украинская атака» крымского Джанкоя оказалась взрывом трансформатора

"В шесть утра по местному времени загорелся третий трансформатор на ПС 330 кВ "Джанкой" на севере Крыма", — сообщили местные источники.

Очевидцы происшествия пояснили, что на территории электрической подстанции загорелось масло в трансформаторе, а также отсутствуют какие-либо следы разрушений.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов уже направился на место происшествия. По его словам, сотрудники спецслужб уже работают над выяснением причин аварии.

"Выехал в село Майское Джанкойского района. Обстоятельства происшествия выясняются. Буду информировать по мере поступления данных", — написал он на своей странице в соцсети.

Что касается детонации боеприпасов, администрация посёлка Майское подтвердила информацию.

"В Джанкойском районе произошло возгорание на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. Отключения потребителей от электроэнергии нет", - сообщили власти.

Кроме того, из села Майское эвакуированы порядка 2 тысяч жителей, эвакуация продолжается.

Новость дополняется.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Антон Уткин
Популярное
Мир. Новости мира
Sohu: Россия специально не бьёт по линиям снабжения западным оружием на Украине

Удары по линиям снабжения на Украине, по которым поставляется западное оружие, Россия не наносит специально. Она нашла новый, гораздо более эффективный и менее затратный способ его уничтожения.

Sohu: Россия специально не бьёт по линиям снабжения западным оружием на Украине
La Repubblica: русский крейсер "Варяг" закрыл проход для флота НАТО в Адриатику
Мир. Новости мира
La Repubblica: русский крейсер "Варяг" закрыл проход для флота НАТО в Адриатику
Мир. Новости мира
Myśl Polska: что на самом деле думают поляки об украинских беженцах и СВО
Силовые структуры
Военкор Руденко: ВСУ уничтожили роту мобилизованных из Житомира под Авдеевкой
Ольга Николаевна Лебедева Демарш Польши: отказ от американских танков в пользу южнокорейских Ольга Николаевна Лебедева Андрей Николаев Зерно и АЭС: Украина ловко тянет время по ходу спецоперации Андрей Николаев Любовь Александровна Степушова США организовали военные учения со странами ОДКБ. Россия промолчала Любовь Александровна Степушова
Бывший СССР
США организовали военные учения со странами ОДКБ. Россия промолчала
Силовые структуры
Спецназ "Отважных" взял в плен украинских боевиков, а потом спас им жизни
Генерал ВСУ Кривонос: это не "Call of Duty" — склады США пусты
Силовые структуры
Генерал ВСУ Кривонос: это не "Call of Duty" — склады США пусты
Последние материалы
В Джанкое на севере Крыма прогремели взрывы, спецслужбы выясняют причины
Военкор: иностранные наёмники в Харькове пользуются услугами "жриц любви"
Myśl Polska: Пискорский заявил, что Киев не прислушивается к мирным жителям
Штаб теробороны ДНР: ВСУ ударили по Донецку, при обстреле загорелся автобус
Сивков: с взятием Николаева проблем не будет
Начинающий военкор из партии Лимонова подорвалась на мине в Донбассе
ВС РФ взяли село Александровка в Херсонской области и открыли дорогу на Николаев
GT: США напоминают больного человека, желающего выздороветь, погрузив мир в хаос
МИД РФ: поездка делегации МАГАТЭ через линию фронта на ЗАЭС очень опасна
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников