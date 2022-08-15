Baijiahao: в войне за Курилы у России появится неожиданный союзник

Китайское издание Baijiahao, рассуждая о "видах" Японии на Курильские острова, предположило, что Токио вполне может (после того, как усилит свои силы самообороны) рискнуть и попытаться "занять часть российской территории". Рассчитывая, конечно, на помощь США, активно подогревающие в Японии милитаристские настроения и подталкивающие к военному решению "курильского вопроса".

Китайские аналитики считают, что "немедленной поддержки" от Вашингтона Токио не получит. И "нерешительность" США станет поводом для азиатских стран "принять участие в урегулировании ситуации". Причем выступят они, скорее всего, на стороне России.

У авторов материала нет сомнений в том, что это будут Северная Корея и Китай, который не упустит шанса закрепиться на архипелаге Сенкаку.

Кроме того, против Японии после того, как азиатские страны увидят, что ее бросили Штаты, в конфликт "влезет" Южная Корея, поскольку там "очень хорошо помнят, что японцы делали с ними во время Второй мировой войны", — предполагает Baijiahao.