"Родоначальницей" ядерной программы Северной Кореи может быть Украина

Ракетно-ядерная программа Северной Кореи (КНДР) остается серьезной головной болью для Соединенных Штатов и большей части мира в целом. И боль эта усилилась 14 июня, когда министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чжин объявил, что Северная Корея завершила подготовку к новому ядерному испытанию.

Напомню, в марте 2022 года, Ким Чен Ын объявил о прекращении введённого его страной в 2018 году моратория на испытания межконтинентальных баллистических ракет (МБР), способных достичь территории США.

После череды ракетных испытаний, последовавших за этим заявлением, возникает резонный вопрос: как страна, которая фактически отрезана от остального мира, вообще достигает такого уровня технологий?

Журналисты RT сопоставили известные факты и пришли к несколько неожиданному выводу:

при проектировании и создании своей межконтинентальной баллистической ракеты КНДР использовала ракетные двигатели РД-250, произведенные на украинском машиностроительном заводе "Южмаш" в городе Днепропетровск.

Корень "зла" — Украина?

Как и большинство все еще функционирующих промышленных предприятий в Украине, "Южмаш" является частью советского наследия. Завод был построен в 1944 году, позже, во время холодной войны, его инженеры разработали и произвели самые современные ракеты СССР, чтобы конкурировать с США в гонке вооружений.

После госпереворота 2014 года, сделавшего Незалежную верным сателлитом США, Южмаш стал производить для американцев ракетные ступени, а также двигатели и различные комплектующие для них.

"Подхалтурили"?

А в августе 2017 года New York Times со ссылкой на Майкла Эллемана, эксперта по ракетам из лоббистской группы Института международных стратегических исследований (IISS), сообщила, что КНДР, скорее всего, использовала двигатели RD-250 для разработки собственной межконтинентальной баллистической ракеты.

"Вполне вероятно, что эти двигатели поступили из Украины — вероятно, незаконно… Большой вопрос в том, сколько у них есть и помогают ли им украинцы сейчас”, — сказал тогда Эллеман.

Эксперты IISS, однако, полагали, что официальные власти в Киеве не были вовлечены в операцию по контрабанде. Да и конструкторские бюро "Южмаша", а также КБ "Южное", аналогичное предприятие в Днепропетровске, решительно отрицали любое сотрудничество с Пхеньяном и его ракетно-ядерной программой.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов даже предположил, что обвинения были частью "антиукраинской кампании', проводимой российской разведкой. Он утверждал, что это был способ Москвы скрыть свою помощь Северной Корее.

Однако в отчете Комитета по санкциям (КНДР) за 2018 год украинские власти признали, что, по всей вероятности, двигатель для баллистических ракет Северной Кореи был создан с использованием компонентов двигателя РД-250 производства "Южмаша". Они добавили, что, по их мнению, поставки осуществлялись через российскую территорию.

"Не Украина отправляла свои двигатели в Северную Корею — все это произошло благодаря работе северокорейской научно-технической разведки в Украине. По-видимому, жидкостные ракетные двигатели были приобретены там незаконно еще до 2014 года”, — предположил Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ в интервью RT.

Доказанные прецеденты

Отношения между Киевом и Пхеньяном никогда не были настолько дружескими, чтобы предполагать готовность Украины предоставить Северной Корее мощное ядерное оружие. Тем не менее, есть документальные свидетельства основанного на коррупции сотрудничества Украины с другими странами в ракетно-ядерной области на рубеже 21-го века, что может навести именно на такие размышления.

В 1994 году Киев, наконец, отказался от последнего из своего оставшегося ядерного арсенала — около 1000 ракет, которые он сохранил после распада СССР. План состоял в том, чтобы передать половину из них России, а остальное уничтожить — в рамках финансируемой США программы разоружения.

Но в 2005 году экс-президент Украины Виктор Ющенко подтвердил, что предыдущая администрация продавала крылатые ракеты Х-55, способные нести ядерную боеголовку, Ирану и Китаю "через нескольких подставных лиц”. Дальность действия этих ракет составляет 2,5 тысячи километров, так что эта афера практически означала повышенную угрозу ядерного нападения для Израиля и Японии.

Однако, похоже, у Северной Кореи были другие способы получить то, что она хотела.

Начиная с 1990-х годов представителей Северной Кореи неоднократно ловили с поличным при попытке завладеть советскими ракетно-ядерными технологиями. Кашин считает, что Пхеньян уже довольно давно ведет научно-техническую разведку в Украине.

Объективные причины личного характера

Еще одна проблема, которая, вероятно, сыграла на руку северокорейским охотникам за технологиями, — это феномен "утечки мозгов", когда десятки советских инженеров бежали за границу после распада СССР.

Постсоветская деиндустриализация Украины лишила стабильного дохода и карьерных перспектив десятки профессионалов, работающих на украинском авиакосмическом заводе "Южмаш". Таким образом, эти люди были вынуждены искать другие способы зарабатывать на жизнь.

Выбор был ограничен. Они могли либо попытать счастья на диком постсоветском рынке труда (пытаясь начать бизнес или стать продавцом), либо согласиться на заманчивое, хотя и сомнительное с точки зрения законности, предложение помочь другим странам с их ракетно-ядерными программами.

Военный аналитик Михаил Ходаренок говорит, что в экспертном сообществе есть понимание, что именно работа специалистов "Южмаша" помогла Северной Корее разработать свои ракеты:

"Вы не можете судить инженеров Южмаша — тогда все пытались выжить, и эти страны платили хорошие деньги. Я думаю, что многие поехали туда по работе. Северная Корея не добилась бы таких успехов без опыта в критически важных технологиях".

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