Ким Чен Ын призвал армию "превентивно пресекать" ядерные угрозы

Лидер КНДР Ким Чен Ын на встреча с командирами армии Северной Кореи призвал их готовиться к превентивным действиям, чтобы противостоять растущей ядерной угрозе.

После прошедшего масштабного военного парада в честь 90-летия основания КНДР Ким Чен Ын встретился с представителями корейской армии, где сделал несколько заявлений относительно целей Вооруженных сил, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Уверенно поддерживать абсолютное превосходство вооруженных сил, чтобы превентивно пресекать все угрожающие шаги, включая постоянно возрастающие ядерные угрозы со стороны враждебных сил, — призвал командный состав лидер КНДР.

Он напомнил, что единственный "спасительный круг"страны — мощное наступательное вооружение. Гарантировать безопасность КНР может только такая сила, которой не обладает ни одно государство мира.

Ранее Ким Чен Ын уже говорил о наращивании Пхеньяном ядерного потенциала "самыми быстрыми темпами". Причём глава КНР напомнил, что ядерное оружие страны "не может быть ограничено исключительно рамками предотвращения войны". Если будет обнаружена реальная угроза существования государства, Северная Корея "тщательно подготовлена", чтобы выполнить свою миссию ядерного сдерживания.