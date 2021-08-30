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WSJ: КНДР перезапустила ядерный реактор в Йонбёне

Мир

Северная Корея не оставляла надежд на восстановление работы ядерного реактора по выведению плутония, поэтому запустила его вновь, заявили накануне наблюдатели Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по деятельности КНДР в ядерной сфере.

WSJ: КНДР перезапустила ядерный реактор в Йонбёне

Два дня назад представитель МАГАТЭ рассказал о признаках, указывающих функционирование реактора в Йонбёне.

"Всё указывает на то, что северокорейцы вновь запустили реактор и планируют в будущем всё же вернуться к созданию ядерного оружия", — отмечают наблюдатели Международного агентства по атомной энергии.

Кроме реактора была приведена в рабочее состояние лаборатория, которая находится в непосредственной близости от самого реактора, пишет газета The Wall Street Journal.

По словам представителей МАГАТЭ, лаборатория используется для отделения плутония от отработавшего топлива, ранее извлеченного из реактора.

Ранее сообщалось, что ООН принудила Северную Корею прекратить эксплуатацию реактора. Он не работал с 2018 года.

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Северная Корея | Страшные Тайны КНДР
Автор: Евгения Патановская, Куратор: Любовь Степушова
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