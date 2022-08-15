Кевехази: Венгрия должна выйти из ЕС и НАТО в пользу БРИКС — хватит с нас Запада

Венгрии пора выйти из Евросоюза и Североатлантического альянса и вступить в БРИКС, заявил венгерский политический эксперт Миклош Кевехази. По его мнению, за пределами союза и НАТО тоже "есть жизнь".

Как подчеркнул политолог, несмотря на то, что Венгрия много почерпнула опыта пребывания в Евросоюзе и НАТО:

экономическая система,

социальное развитие,

технологии,

культурные ценности.

Однако по мнению эксперта, не стоит забывать и "многочисленные обиды".

"Наши обиды неисчислимы: в то время как мы проливали свою кровь, защищая христианский мир от турок и татар, западные империи относились к нашей стране, как к территории, которую нужно завоевать", — пояснил Кевехази в беседе с "ПолитРоссией". — Венграм, пришло время сказать: хватит с нас Запада! ".

По мнению политолога, страна уже может самостоятельно принимать решения и координировать действия в собственных интересах, не под давление ЕС и в угоду НАТО.

"Мы, венгры, не сможем следовать в ту пропасть, куда брюссельская администрация ведёт Европу. Ведь на самом деле венгерская нация так и не смогла полностью интегрироваться в западный мир", — резюмировал политолог. — Сейчас не должно быть никаких сомнений: единственный шанс на выживание венгерского народа — это выйти из ЕС, НАТО и двигаться в сторону стран БРИКС".