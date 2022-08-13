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Иностранные инструкторы на Украине не поделили прибыльные контракты ВСУ

Мир

Во время спецоперации на территории Украины действует множество группировок иностранных солдат, которые тренируют новобранцев теробороны по заказу ВСУ.

Иностранные инструкторы на Украине не поделили прибыльные контракты ВСУ

Так, авторы аналитического Telegram-канала "Рыбарь" пишут, что в Харьковской области "работает" Дэниэл Ридли, под руководством которого группа инструкторов НАТО Trident Defence Initiative, а также инструкторы-ветераны из Израиля.

Вероятно, они не поделили прибыльные контракты ВСУ с группировкой Wolverines, считают эксперты.

Основателем группировки Ридли назвал бывшего сержанта подразделения психологической борьбы морской пехоты США Шона О'Доннела.

Ему подчиняются военные из 20 стран. Они обучили свыше шести тысяч новобранцев по состоянию на 1 мая, однако они же принимают участие и в выполнении боевых задач.

Британец Ридли обвинил О'Доннела в присвоении и растрате пожертвований, гуманитарной помощи и двух карет скорой помощи "на десятки и сотни тысяч долларов". Кроме того, он уверяет, что американец обокрал мэра Ивано-Франковска и систематически присваивает себе зарплаты инструкторов из Wolverines.

Также Ридли сообщил, что его соперника якобы разыскивает ФБР. За защитой американец обратился в украинскую полицию, он написал жалобу, в которой заявил, что не виноват ни по одному из пунктов.

Ранее в Минобороны США заявили, что американские наёмники, вернувшиеся на родину, столкнулись с психологическими трудностями.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Александровна Степушова
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