Вернувшиеся из Украины наёмники в США столкнулись с психологическими проблемами

Вернувшиеся из Украины американские наёмники сталкиваются с уникальными психологическими проблемами. У них может начаться психологический кризис, к которому никто не готов. Об этом рассказала научный сотрудник аналитического центра Минобороны США в округе Koлумбия Жанна Мантуа.

По ее мнению, на военном сообществе США последствия спецоперации могут сказаться совершенно неожиданным образом.

Основная причина, по словам доктора, это жестокость украинского конфликта, который не похож на войны в Афганистане или Ираке. На Украине преимуществ у наёмников намного меньше и они участвуют в более ожесточённых боях.

Так, один из вернувшихся в США военных заявил, что не видел ничего подобного. Он рассказал о постоянных бомбардировках с самолётов и беспилотников, стрельбе из танков, БМП, БТРов. Наёмник отметил, что проникся чувством уважения к "старым врагам".