Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
МИД РФ опроверг слухи о добровольцах из КНДР в Донбассе: "Сами справимся"
Госиспытания самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ1" завершены
Армия РФ нанесла серию ударов по объектам ВСУ в Харькове
Кадыров: западные спецслужбы не скрывают, что их мечта — полный развал России
Корнилов: в заявлении Зеленского о высылке русских нет ничего удивительного
Пекин: борьба США против Китая не кончится добром — в КНР 1,4 млрд человек
Баширов: последний шанс Киева остановить спецоперацию — взорвать Запорожскую АЭС
Рогов: удары по ЗАЭС прекратятся после ухода ВСУ из Марганца и Никополя
Леонков: атаки Запорожской АЭС вызовут ядерный ответ по Вашингтону и Лондону

Daily Telegraph: британцы не хотят терпеть украинцев в своём доме более полугода

Мир

Из-за роста стоимости жизни граждане Великобритании не готовы принимать у себя в домах украинских беженцев дольше, чем на полгода. Согласно данным опроса, четверть британцев хотят выйти из программы "Жильё для Украины" спустя 6 месяцев участия.

Daily Telegraph: британцы не хотят терпеть украинцев в своём доме более полугода

Программа рассчитана на полгода. Теоретически, в конце августа без крыши над головой могут остаться четверть украинских беженцев, которых приютили в Великобритании.

"Четверть британцев, приютивших украинских беженцев, хотят расторгнуть договор через полгода", — пишет The Daily Telegraph со ссылкой на данные опроса. — Кризис стоимости жизни побуждает некоторых спонсоров переосмыслить свои обязательства, повышая вероятность того, что тысячи украинцев останутся без крова".

По данным издания, ежемесячно правительство выплачивает британцам по 350 футов (почти 26 тысяч рублей. — Прим. ред.), но данной суммы не хватает, чтобы обеспечить беженцев всем необходимым и оплатить дополнительные расходы по коммунальным услугам.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Мир. Новости мира
Express: военные НАТО заставили всплыть атомную подлодку ВМФ РФ близ Норвегии

Активность российских подлодок возросла после начала СВО на украинской территории, особенно в Северном море, заявили британские журналисты.

Express: военные НАТО заставили всплыть атомную подлодку ВМФ РФ близ Норвегии
СМИ сообщают о вспышках и взрывах на аэродроме Зябровка под Гомелем
Силовые структуры
СМИ сообщают о вспышках и взрывах на аэродроме Зябровка под Гомелем
Силовые структуры
Сладков требует прекратить передавать в Москву “лживые доклады”
Силовые структуры
Шольц: Путин в какой-то книге об истории прочитал, что это его территория
Анастасия Жукова "Джеймс Уэбб": телескоп-брат "Хаббла" начал свою работу в Космосе Анастасия Жукова Любовь Степушова США пустили Латвию вперёд, чтобы узнать реакцию РФ на статус "террориста" Любовь Степушова Александр Артамонов Тайвань не способен противостоять ядерному потенциалу Китая Александр Артамонов
Силовые структуры
Полковник Хатылев: у России появилось новое оружие против HIMARS на Украине
Силовые структуры
Defence24: мины ВМС Финляндии установлены в Балтийском море
Пленный майор ВСУ "Волына" извинился перед жителями Донбасса: я не хотел такого
Мир. Новости мира
Пленный майор ВСУ "Волына" извинился перед жителями Донбасса: я не хотел такого
Последние материалы
Daily Telegraph: британцы не хотят терпеть украинцев в своём доме более полугода
Армия РФ нанесла серию ударов по объектам ВСУ в Харькове
Кадыров: западные спецслужбы не скрывают, что их мечта — полный развал России
Корнилов: в заявлении Зеленского о высылке русских нет ничего удивительного
Пекин: борьба США против Китая не кончится добром — в КНР 1,4 млрд человек
Баширов: последний шанс Киева остановить спецоперацию — взорвать Запорожскую АЭС
Рогов: удары по ЗАЭС прекратятся после ухода ВСУ из Марганца и Никополя
Леонков: атаки Запорожской АЭС вызовут ядерный ответ по Вашингтону и Лондону
Страна.ua: украинский топ-военный "слил" важную информацию о планах ВСУ
Пушков: нефтяное эмбарго накажет куда больше Европу, чем Россию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников