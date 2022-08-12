Daily Telegraph: британцы не хотят терпеть украинцев в своём доме более полугода

Из-за роста стоимости жизни граждане Великобритании не готовы принимать у себя в домах украинских беженцев дольше, чем на полгода. Согласно данным опроса, четверть британцев хотят выйти из программы "Жильё для Украины" спустя 6 месяцев участия.

Программа рассчитана на полгода. Теоретически, в конце августа без крыши над головой могут остаться четверть украинских беженцев, которых приютили в Великобритании.

"Четверть британцев, приютивших украинских беженцев, хотят расторгнуть договор через полгода", — пишет The Daily Telegraph со ссылкой на данные опроса. — Кризис стоимости жизни побуждает некоторых спонсоров переосмыслить свои обязательства, повышая вероятность того, что тысячи украинцев останутся без крова".

По данным издания, ежемесячно правительство выплачивает британцам по 350 футов (почти 26 тысяч рублей. — Прим. ред.), но данной суммы не хватает, чтобы обеспечить беженцев всем необходимым и оплатить дополнительные расходы по коммунальным услугам.