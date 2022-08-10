Украинских беженцев выселяют из польских общежитий

В польском городе Краков руководство Ягеллонского университета распорядилось очистить два общежития от беженцев с территории Украины, передает EADaily.

Отмечается, что в них проживают 163 украинских мигранта, конечный срок освобождения комнат обозначен 31 августом.

Как пояснили в высшем учебном заведении, подобные действия связаны с прекращением финансирования.

Волонтёры, которые работают с беженцами, пояснили, что детям, проживающим в этих общежитиях будет сложно адаптироваться к новым местам учёбы и покидать прежнее жильё.

"Дети нашли здесь места в яслях, детских садах и школах, они ассимилировались. Для них достаточно травматично то, что в течение нескольких недель придётся покинуть старое место и заново знакомиться с другими детьми", — приводит их слова EADaily.

Одна из беженок из Украины по имени Валерия жалуется, что им тяжело снять квартиру в Кракове, однако пресс-секретарь Малопольского воеводы Йоанна Падзио заверил, что деньги на аренду жилья для украинцев есть, но для этого им нужно подать заявление.