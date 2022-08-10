Ульянов: атака на сайт производителя HIMARS может привести к остановке проекта

Взлом сайта корпорации Lockheed Martin, занимающейся производством реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, может привести к простою бизнеса или остановке проекта. Такое мнение выразил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов, комментируя в интервью Pravda.Ru атаку российских хакеров на сайт фирмы.

По его словам, хакерская группировка Killnet нанесла репутационный удар американской корпорации Lockheed Martin. При этом он подчеркнул, что фирма вряд ли понесла существенные потери, ведь сайт подобной организации — это не интернет-магазин, который должен постоянно функционировать, обеспечивая потребности клиентов.

"Если хакеры взломали систему авторизации или аутентификации для сотрудников компании, это уже более серьёзно, так как может привести к простою бизнеса или остановке проекта. Нужно смотреть, какие именно системы были затронуты во время атаки, чтобы оценить конкретный ущерб", — сказал собеседник издания.

Ранее сообщалось, что российские хакеры из сообщества Killnet в результате атаки на сайт Lockheed Martin вывели из строя системы внутренней работы и логистики компании. Основатель объединения хактивистов пообещал обнародовать данные, полученные при взломе.