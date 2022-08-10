Основатель Killnet: хакеры опубликуют данные с сайта производителя РСЗО HIMARS

Российские хакеры обнародуют информацию, полученную в результате атаки на сайт американского производителя реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом заявил основатель сообщества хактивистов Killnet.

В интервью URA.RU он отметил, что хакерская группировка собирается использовать все полученные данные исключительно в собственных целях.

"После обработки будет публикация", — сказал собеседник агентства.

Основатель сообщества Killnet также добавил, что российские хакеры извлекли ценную информацию о сотрудниках корпорации, которые вовлечены в производство РСЗО HIMARS. По его словам, этих сведений достаточно, чтобы впоследствии найти каждого работника американского предприятия.

Ранее стало известно, что хакерская группировка Killnet атаковала сайт военной корпорации Lockheed Martin, занимающейся поставками систем HIMARS Киеву. Русскоязычные взломщики смогли вывести из строя системы внутренней работы и логистики компании.