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Политолог Ищенко: США обходными путями спонсируют нацбат "Азов"*

Мир

По мнению политического эксперта Ростислава Ищенко, признание Россией националистического полка "Азов"* террористической организацией было достаточно долгим. Однако это было необходимо для того, чтобы никто не мог обвинить Москву в предвзятости к представителям нацбата. Более того, даже США признали батальон нацистским и запретили с ним сотрудничество ещё несколько лет назад, отметил Ищенко.

Политолог Ищенко: США обходными путями спонсируют нацбат "Азов"*

Политолог считает, что Вашингтон не проверяет распределение военной помощи Киеву. США направляют вооружение, а в чьи руки оно попадёт, решает руководство Незалежной.

"Они проводят обучение украинских военных. Эти военные могут к ним прибывать как служащие одной воинской части, а после этого их могут переводить в "Азов"*, когда они будут уже обучены, потому что обучение "Азова"* запрещено теми же самыми американцами", — цитирует слова Ищенко "Военное дело".

Эксперт отметил, что США сами обходят свои запреты и, несмотря на признание "Азова"* террористической организацией, имеют огромное количество возможностей сотрудничества с ним, поскольку им это выгодно.  

*признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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