Соловьев рассказал анекдот об обысках ФБР у экс-президента США Дональда Трампа

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев с юмором высказался по поводу обысков в имении экс-президента Америки Дональда Трампа во штате Флорида.

Он написал, что в ходе обыска у Дональда Трампа обнаружены буденовка, ППШ, медвежья шкура, лямки парашюта, кнопочный телефон с русской раскладкой, флаг СССР, портрет Путина на лошади, медовая с перцем, шапка-ушанка, второй компонент вакцины "Спутник V", томик Пушкина в оригинале, ТВ-сигнал канала "Соловьев Live", купюра номиналом 500 рублей, скидочная карта магазина "Пятерочка", а также логин и пароль от личного кабинета российского портала "Госуслуги".

Ранее сообщалось о проведении обыска сотрудниками ФБР во владениях Трампа в американском штате Флорида. По предварительным данным, причиной могло стать ненадлежащее обращение экс-президента с документами. По данным СМИ, был вскрыт сейф и изъяты различные предметы и документы.