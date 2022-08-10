Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев с юмором высказался по поводу обысков в имении экс-президента Америки Дональда Трампа во штате Флорида.
Он написал, что в ходе обыска у Дональда Трампа обнаружены буденовка, ППШ, медвежья шкура, лямки парашюта, кнопочный телефон с русской раскладкой, флаг СССР, портрет Путина на лошади, медовая с перцем, шапка-ушанка, второй компонент вакцины "Спутник V", томик Пушкина в оригинале, ТВ-сигнал канала "Соловьев Live", купюра номиналом 500 рублей, скидочная карта магазина "Пятерочка", а также логин и пароль от личного кабинета российского портала "Госуслуги".
Ранее сообщалось о проведении обыска сотрудниками ФБР во владениях Трампа в американском штате Флорида. По предварительным данным, причиной могло стать ненадлежащее обращение экс-президента с документами. По данным СМИ, был вскрыт сейф и изъяты различные предметы и документы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В ночь с 9 на 10 августа российские военные нанесли массированные удары по объектам и позициям ВСУ в районе Николаева.