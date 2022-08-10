Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Военкор Медведев: я уже на Майдане понял, что Украину захватили неонацисты
Рыбак из Новосибирской области поймал щуку весом 11 килограмм
В США рассказали об "улыбке доллара", которая не сулит ничего хорошего
56-я бригада ВСУ почти уничтожена ВС РФ и собственной артиллерией
Основатель Killnet: хакеры опубликуют данные с сайта производителя РСЗО HIMARS
Горбачёв: Зеленскому пора перестать болтать одно и то же про Крым
Политолог Ищенко: США обходными путями спонсируют нацбат "Азов"*
Baza: в Екатеринбурге женщина пыталась продать семилетнего сына и отдать долги
Актёр Алексей Огурцов: победа на Украине близка

Соловьев рассказал анекдот об обысках ФБР у экс-президента США Дональда Трампа

Мир

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев с юмором высказался по поводу обысков в имении экс-президента Америки Дональда Трампа во штате Флорида.

Соловьев рассказал анекдот об обысках ФБР у экс-президента США Дональда Трампа

Он написал, что в ходе обыска у Дональда Трампа обнаружены буденовка, ППШ, медвежья шкура, лямки парашюта, кнопочный телефон с русской раскладкой, флаг СССР, портрет Путина на лошади, медовая с перцем, шапка-ушанка, второй компонент вакцины "Спутник V", томик Пушкина в оригинале, ТВ-сигнал канала "Соловьев Live", купюра номиналом 500 рублей, скидочная карта магазина "Пятерочка", а также логин и пароль от личного кабинета российского портала "Госуслуги".

Ранее сообщалось о проведении обыска сотрудниками ФБР во владениях Трампа в американском штате Флорида. По предварительным данным, причиной могло стать ненадлежащее обращение экс-президента с документами. По данным СМИ, был вскрыт сейф и изъяты различные предметы и документы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Армия РФ нанесла массированные удары по объектам ВСУ в Николаевской области

В ночь с 9 на 10 августа российские военные нанесли массированные удары по объектам и позициям ВСУ в районе Николаева.

Армия РФ нанесла массированные удары по объектам ВСУ в Николаевской области
В городах Украины гремят взрывы, в Новой Каховке работает ПВО
Силовые структуры
В городах Украины гремят взрывы, в Новой Каховке работает ПВО
Силовые структуры
Леонков об ограничении военных поставок США: Зеленский получил "чёрную метку"
Мир. Новости мира
Зеленский высказался после новостей о взрывах в Крыму: Формула освобождения
Любовь Степушова "Дружбы" не будет: Киев отомстил Орбану за отказ от эмбарго на российскую нефть Любовь Степушова Ольга Лебедева The Hill: без российских спортсменов турниры неинтересны зрителям Ольга Лебедева
Силовые структуры
Поддубный заявил о возможном наступлении боевиков ВСУ под Харьковом и Херсоном
Силовые структуры
Британская MI6 заявила о новом подразделении ВС РФ для участия в СВО на Украине
Симоньян прокомментировала взрывы в Крыму в районе Новофёдоровки
Происшествия
Симоньян прокомментировала взрывы в Крыму в районе Новофёдоровки
Последние материалы
Военкор Медведев: я уже на Майдане понял, что Украину захватили неонацисты
В США рассказали об "улыбке доллара", которая не сулит ничего хорошего
Рыбак из Новосибирской области поймал щуку весом 11 килограмм
56-я бригада ВСУ почти уничтожена ВС РФ и собственной артиллерией
Основатель Killnet: хакеры опубликуют данные с сайта производителя РСЗО HIMARS
Горбачёв: Зеленскому пора перестать болтать одно и то же про Крым
Политолог Ищенко: США обходными путями спонсируют нацбат "Азов"*
Baza: в Екатеринбурге женщина пыталась продать семилетнего сына и отдать долги
Актёр Алексей Огурцов: победа на Украине близка
Корбан: заявления Киева о контрнаступлении украинской армии на Херсон - ложь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников