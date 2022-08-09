Аватков: Запад начинает искать ключи к Турции и пользоваться не только кнутом

Не кажется ли вам, что в последнее время чересчур много льстивых песен поют со всех сторон в уши Турции? Политолог Владимир Аватков задался именно этим вопросом, отметив, что будто все соревнуются, кто больше приготовит пряников.

"Генсек ОБСЕ озвучила, что дипломатия Турции по зерновому вопросу вызывает восхищение, да и вообще она — мост между Европой и Азией. Глава МИД Азербайджана заявил, что Турецкая Республика — "ведущая страна в развитии инноваций и дипломатии". А ещё вспомнил о "500-летнем наследии и успехах турецкой дипломатии". Откуда 500 при условии, что республиканской Турции только в следующем году "стукнет" 100 — непонятно. Если речь о наследии османов, то и надо называть вещи своими именами", — отмечает Аватков.

Политолог не умаляет важной стратегической роли Турции сейчас в мире, ведь именно этим и не преминули воспользоваться все мировые игроки. Только кто-то действует на основе взаимных интересов, а кто-то играет в одни ворота. Видимо, Запад начинает искать ключи и пользоваться не только кнутом…