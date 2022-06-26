Аватков: Казахстану следует просчитывать угрозы, в том числе с Востока

Рассуждая о недавнем заявлении президента Казахстана, в котором идёт речь о желании развития многосторонних отношений, в том числе с США, политолог Владимир Аватков отмечает в своём Telegram-канале, что вряд ли у Токаева есть сомнения в повсеместной дезападизации и гибели гегемонии заокеанского "шерифа".

"Подобные заявления в первую очередь являются проявлениями осознанной многовекторности, курс на которую взяли наши среднеазиатские коллеги, Казахстан в том числе. Проблема лишь в том, хватит ли политической зрелости у нынешних элит Казахстана, чтобы понять, что будущее не на набившем оскомину Западе, а на Востоке. И хватит ли той же зрелости, чтобы осознать, что глобальная опасность для мира и региона исходит не только из-за океана, но и с того же Востока. Яркий тому пример — турецкие попытки внедриться во внутренние дела других — преимущественно тюркских — государств".

Аватков подчеркнул, что раз уж Казахстан выбрал путь многовекторности, то ему следует просчитывать угрозы, в том числе с Востока. И не в коем случае не впадать из одной геополитической зависимости в другую.