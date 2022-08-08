Центральная избирательная комиссия Запорожской области приняла решение о проведении референдума по вступлению региона в состав Российской Федерации.
Отмечается, что глава Запорожской области подписал соответствующее распоряжение, а также поручил Избиркому проработать вопрос о проведении мероприятия.
Ранее член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что планы по проведению референдума на территории региона в сентябре 2022 года будут реализованы.
Кроме того, к референдуму о вхождении в состав РФ готовятся Херсонская область, Луганская и Донецкая Народные Республики.
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