Запорожская область официально объявила о проведении референдума

Центральная избирательная комиссия Запорожской области приняла решение о проведении референдума по вступлению региона в состав Российской Федерации.

Отмечается, что глава Запорожской области подписал соответствующее распоряжение, а также поручил Избиркому проработать вопрос о проведении мероприятия.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что планы по проведению референдума на территории региона в сентябре 2022 года будут реализованы.

Кроме того, к референдуму о вхождении в состав РФ готовятся Херсонская область, Луганская и Донецкая Народные Республики.