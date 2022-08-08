Власти Запорожской области подтвердили планы провести референдум в сентябре

Планы по проведению референдума на территории Запорожской области в сентябре 2022 года будут реализованы. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

В интервью РИА Новости он отметил, что сейчас определяется точная дата голосования. По его словам, власти Запорожской области уже активно готовятся к организации референдума.

"Его проведение намечено на сентябрь. Точная дата определяется и в ближайшее время будет объявлена публично", — прокомментировал представитель ВГА.

Ранее Рогов призвал президента Украины Владимира Зеленского оставить иллюзии по поводу возможного захвата территорий, освобождённых российской армией.

Вооружённые силы РФ в ходе специальной военной операции по демилитаризации Украины установили контроль над Херсонской областью и приазовской частью Запорожской области. Власти освобождённых регионов регулярно сообщают о намерении войти в состав России.