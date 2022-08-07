АТОР: ради экономии немецкие пенсионеры будут пережидать зиму в тёплых странах

Пенсионеры из Германии стали активно раскупать туры в тёплые страны на зимний период, чтобы не платить бешеные суммы за отопление в холода.

Ранее немецкие власти сами предложили своим пенсионерам такой вариант экономии из-за газового кризиса — зимовку в тёплых краях, и граждане преклонного возраста активно бронировать туры на зиму. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Наибольшим спросом у пенсионеров ФРГ пользуются туры в Турцию, Египет, Тунис и на Канары.

"В июле министр туризма Греции предложил жителям Германии переждать холодное время года на средиземноморском побережье, где "не требуется отопление". Его слова были услышаны: немецкие пенсионеры бросились бронировать туры на зиму в теплые края. Путевка на "все включено" обойдется им в разы дешевле расходов на отопление", — такое сообщение появилось сайте АТОР.