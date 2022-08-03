The Telegraph: Европу ждут невиданные потрясения и бунты

В европейской прессе набирает популярность тема народных бунтов. Тренд задала министр иностранных дел Анналена Бербок. И тему подхватили СМИ.

В частности, британское издание The Telegraph полагает, что грядущий энергокризис может обернуться для стран Запада бунтами против элит. В статье отмечается, что винить в этом следует "технократическую систему Европы и Америки", которая была выстроена на мифах и самодовольстве.

Подчёркивается, что Запад шёл к нынешнему кризису десятилетия, допуская тактические и стратегические ошибки в своей политике. А в результате европейцы оказались на пороге дефицита не только нефти и газа, но и привычных для них продуктов питания и напитков, в том числе сахара, хлеба и пива.

При этом в статье отмечается, что "настоящий взрыв" ждёт Великобританию, поскольку после выхода из Евросоюза ситуация в стране остаётся напряжённой. Положительных изменений после Брекзита жителям королевства увидеть так и не довелось. Часть депутатов парламента, которые завели странуу в авантюру с поставками энергоносителей, уже ушла, избежав тем самым какой-либо ответственности за кризисную ситуацию.

К тому же у Великобритании самый высокий уровень инфляции из всех государств "Большой семёрки", говорится в статье. Рост цен на энергоносители в Великобритании продолжится, подчёркивается в статье. Власти не хотят увеличивать использование внутренних запасов нефти и газа, а старые газохранилища уже давно закрыты.

"И если дело дойдет до бунта, чем ответят власти? Масштабы грядущей инфляции таковы, что миллионы людей попросту не смогут платить по счетам, — причем среди них окажутся пенсионеры и даже те, кто еще недавно считался средним классом", — говорится в статье.

Напомним, в июле министр иностранных дел Германии Анналена Бербок рассказала об одном из аргументов в переговорах с властями Канады о возвращении турбины для "Северного потока". Мол, без этой турбины ФРГ не сможет поддерживать Украину, потому что останется без газа и будет "занята народными восстаниями".

Позднее Бербок пришлось объяснять, что она имела в виду, говоря о "народных восстаниях".

"Я это осознанно слишком утрированно сформулировала и имела в виду не только тему с газовой турбиной, но в целом вопрос, почему Германия не может ввести полное газовое эмбарго. Я дала понять, что турбина — это лишь часть общей дискуссии", — заявила Бербок.