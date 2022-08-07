Украинской армии грозит дефицит живой силы в марте следующего года, если конфликт будет продолжаться в такой "ползучей" форме, прогнозируют дают западные аналитические центры.
Об этом пишет автор одного из украинских политических Telegram-каналов со ссылкой на собственный источник. Публикацией поделился журналист и блогер Юрий Подоляка.
По словам источника, уже сейчас ВСУ столкнулись с дефицитом офицерских кадров. А все аналитические агентства заметили, что россияне точечно бьют по сборам командования и размещению офицеров ВСУ.
Инсайдер утвержадет, что Офис президента Украины Владимира Зеленского пытается проработать решения этого вопроса. И на данный момент уже есть подразделения, где офицерский состав — это отставники из стран НАТО.
"Есть информация, что они подписывают контракт с Генштабом ВСУ и числятся по бумагам, как "советники и инструктора", но в реальности выполняют со всем другие обязанности", — пишут Telegram-эксперты.
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