Сокращение поставок газа по "Северному потоку-1" отрезвила канцлера Германии Олафа Шольца и тот "тайно" отправил в Россию экс-главу ФРГ Герхарда Шрёдера, чтобы уладить вопрос, заявили китайские аналитики.
По мнению китайских аналитиков, подозрительно, что Шрёдер отправился в Москву сразу после того, как поставки газа в Германию по трубопроводу сократили из-за попавшей под санкции турбины.
"В спешке Германия немедленно отправила в Москву Герхарда Шрёдера, старого друга России, обсудить поставки газа", — пишут аналитики китайского издания Baijiahao. — Возможно, Шольца разбудила пощёчина от России и он немедленно отправил Шрёдера в Москву умолять о пощаде".
По мнению авторов, Берлин поставил перед экс-канцлером две задачи:
Как подчеркнули аналитики, пока неизвестно, справился ли Шрёдер со своей "миссией".
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