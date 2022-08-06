Baijiahao: Шольц отправил Шрёдера в Москву умолять о пощаде

Сокращение поставок газа по "Северному потоку-1" отрезвила канцлера Германии Олафа Шольца и тот "тайно" отправил в Россию экс-главу ФРГ Герхарда Шрёдера, чтобы уладить вопрос, заявили китайские аналитики.

По мнению китайских аналитиков, подозрительно, что Шрёдер отправился в Москву сразу после того, как поставки газа в Германию по трубопроводу сократили из-за попавшей под санкции турбины.

"В спешке Германия немедленно отправила в Москву Герхарда Шрёдера, старого друга России, обсудить поставки газа", — пишут аналитики китайского издания Baijiahao. — Возможно, Шольца разбудила пощёчина от России и он немедленно отправил Шрёдера в Москву умолять о пощаде".

По мнению авторов, Берлин поставил перед экс-канцлером две задачи:

посредничество в решении российско-украинского конфликта,

решение энергетической проблемы Германии.

Как подчеркнули аналитики, пока неизвестно, справился ли Шрёдер со своей "миссией".