По мнению политолога Александра Камкина, экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер правильно обрисовал кризисную ситуацию на энергетическом рынке Европы.
Шрёдер, по словам политолога, имеет право свободно говорить о том, что думает, поскольку не является действующим политиком, но, к сожалению, его коллеги, находящиеся сегодня у власти, к нему не прислушиваются.
"Статусом действующего политика он все-таки не обладает, что дает ему большую свободу действий и возможность называть вещи своими именами. Он абсолютно здраво высказался об энергетическом кризисе в Европе. К сожалению, большинство европейских политиков у него на родине, в Германии, пока слабо осознает всю глубину проблем", — сказал Камкин в беседе с "ПолитЭкспертом".
Политолог уверен, что нежелание Запада отказываться от введённых антироссийских санкций только усугубит кризис в экономике Европы. А то, что дела обстоят плохо, уже заметно на примере ряда областей европейской промышленности, например, в бумажной и стекольной.
Шрёдер, со своей стороны, заявил, что намерен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, и будет вести переговоры по своему разумению, при этом не претендуя на посредническую роль немецких властей в диалоге с РФ.
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