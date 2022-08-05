Политолог Рогулёв: Запад устал от Украины и сомневается в судьбе Зеленского

Американист Юрий Рогулёв отреагировал на жалобы украинского президента Владимира Зеленского Евросоюзу по поводу того, что тот намеренно не торопится отправлять Киеву обещанную финансовую помощь на 8 миллиардов евро.

Эксперт считает, что это объясняется усталостью Запада от бесконечной украинской повестки.

"Это уже неоднократно проскакивало в разных СМИ и разных высказываниях, что Запад подустал", — сказал Рогулёв в разговоре с RT.

В качестве примера он привёл снятого с должности посла Украины в Германии Андрея Мельника, и дискуссию по поводу Незалежной и её судьбы, набирающую обороты в Великобритании и других странах.

Эксперт напомнил, что европейцы начали хорошо понимать, что украинский конфликт осложняет их жизнь, и они начинают сомневаться в правильности своего отношения к Украине.

"Он напрямую захватывает и саму Европу, делая жизнь европейцев гораздо сложнее. Также у европейских политиков возникают сомнения в судьбе Зеленского и правительства Украины… Вот они и не спешат отваливать крупные суммы", — заключил Рогулёв.