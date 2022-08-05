В Белоруссии признали экстремистскими Telegram-стикеры "Sasha 3 процента"

Белорусские правоохранители сочли экстремистскими два стикерпака в мессенджере Telegram. Об этом рассказали в Министерстве информации страны.

Как отметили на официальном сайте ведомства, стикеры "Luka" и "Sasha 3 процента" являются экстремистскими материалами. Решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Минск не поддерживает Киев в конфликте с Москвой. Как заявил лидер страны, украинские власти до начала специальной военной операции России по принуждению к миру организовали против республики экономическую войну.