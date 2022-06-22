Telegram признал, что передаёт голосовые сообщения третьим лицам

Мессенджер для мгновенного обмена сообщениями Telegram предупредил пользователей, что делится их голосовыми сообщениями с третьими лицами в определённых случаях.

В обновлённой версии условий пользования Telegram (основатель — Павел Дуров) объясняется, что при переводе голосовых сообщений в текстовые, Telegram может обращаться за помощью к третьей стороне, в частности к компании Google LLC, которая является дочерней организацией Alphabet Inc.

"Содержимое голосовых сообщений, которые пользователи решили преобразовать в текст, может быть передано Google для получения их расшифрованных версий”, — гласит пояснение.

Ксения Собчак прокомментировала новость.

"А вы говорите, в Китае шпионят. Ваш секрет — наш архив", — написала журналистка.

Ранее стало известно, что создатель мессенджера Telegram Павел Дуров обратился к журналу Forbes с просьбой не ставить перед его фамилией определение "российский".