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Политолог: Зеленский боится переворота и хочет сбежать, но США не отпускают

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Ведущий эксперт в Центре военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров в беседе с Pravda.Ru оценил заявления российского сенатора Андрея Климова, согласно которым власти США переживают из-за возможного бегства лидера Украины Владимира Зеленского с политической сцены. По мнению специалиста, президент остаётся на территории страны только из-за отсутствия возможности покинуть её.

Политолог: Зеленский боится переворота и хочет сбежать, но США не отпускают

"Я думаю, что если бы у Зеленского была возможность сбежать, он бы уже сделал это. Чем дольше идёт вооружённое столкновение в Донбассе, тем больше военных преступлений совершает режим, тяжелее становится участь президента. Он понимает, что пощады не будет", — сказал собеседник издания.

По словам Александрова, на Украине обостряется внутриполитическая обстановка. Как напомнил эксперт, Зеленский лишает гражданства своих бывших спонсоров.

"Он опасается внутреннего переворота. У него проблемы с командованием ВСУ. Такое ощущение, что Зеленский понимает: его в любой момент могут физически ликвидировать и обвинить в смерти лидера российскую диверсионную группу. Он бы сбежал, но ему не дают американцы. Они действительно опасаются этого", — заключил специалист.

Ранее член Совета Федерации заявил, что Вашингтон не доверяет Киеву и боится, что Зеленский покинет Украину.

"Англосаксонские спецслужбы не столько защищают заигравшегося в президента комедианта "от русских", сколько от того, чтобы этот шоумен раньше времени не драпанул с украинской политической сцены", — подчеркнул Климов.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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