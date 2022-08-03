Сенатор Климов: Вашингтон опасается бегства Зеленского с политсцены

Власти США не доверяют Киеву, опасаясь бегства украинского президента Владимира Зеленского с политической сцены. Такое мнение выразил российский сенатор Андрей Климов.

По его словам, Вашингтон заставил Зеленского предать интересы своих избирателей. Как пояснил сенатор, президент Украины не выполнил свои предвыборные обещания, "сдал" страну Соединённым Штатам, отказался от соблюдения Минских соглашений. Кроме того, Климов считает, что Зеленский помог НАТО развязать гибридную войну с РФ.

Член Совфеда убеждён: действующий руководитель Украины — предатель по натуре.

"Англосаксонские спецслужбы не столько защищают заигравшегося в президента комедианта "от русских", сколько от того, чтобы этот шоумен раньше времени не драпанул с украинской политической сцены", — отметил Климов.

При этом он добавил, что Зеленскому уже некуда бежать. Ему открыта дорога лишь в плен, заключил сенатор.