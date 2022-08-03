Трамп: "Неужели сумасшедшая Нэнси Пелоси на Тайване? Всегда устраивает проблемы"

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп обрушился с критикой на спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси за её решение посетить Тайвань.

Экс-президент уверен, что подобный визит только разозлит Пекин, а это приведёт к серьёзному ухудшению отношений между Китаем и Соединёнными Штатами.

"Неужели сумасшедшая Нэнси Пелоси на Тайване? Всегда устраивает проблемы", — написал Трамп в соцсети.

Он напомнил, что раньше ни одна инициатива спикера не заканчивалась хорошо для страны, и попытка разозлить КНР также не приведёт ни к чему хорошему. Уже в ближайшее время, по мнению Трампа, можно будет увидеть негативные последствия такого опрометчивого поступка.

"Наблюдайте!" — призвал политик своих сторонников.