Бывший глава Белого дома Дональд Трамп обрушился с критикой на спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси за её решение посетить Тайвань.
Экс-президент уверен, что подобный визит только разозлит Пекин, а это приведёт к серьёзному ухудшению отношений между Китаем и Соединёнными Штатами.
"Неужели сумасшедшая Нэнси Пелоси на Тайване? Всегда устраивает проблемы", — написал Трамп в соцсети.
Он напомнил, что раньше ни одна инициатива спикера не заканчивалась хорошо для страны, и попытка разозлить КНР также не приведёт ни к чему хорошему. Уже в ближайшее время, по мнению Трампа, можно будет увидеть негативные последствия такого опрометчивого поступка.
"Наблюдайте!" — призвал политик своих сторонников.
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