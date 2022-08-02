Global Times: Китай может предупредительными выстрелами отогнать самолёт Пелоси

Если Нэнси Пелоси всё же решит направиться на Тайвань, военные самолёты Китая могут отогнать воздушное судно США от острова предупредительными выстрелами.

Как следует из сообщений американских СМИ, Вашингтон решил не отказываться от провокации с посещением Пелоси Тайваня. Вытеснить "унизительную выволочку" от Пекина из мировой повестки с помощью Сербии не удалось, а потому Белый дом настроен идти до последнего.

"Если американский политик направится на остров, как и собирается, наши вооружённые силы могут выпустить очередь по курсу перед самолётом Пелоси в качестве дополнительного предупреждения", — заявил китайский военный эксперт Сун Чжунпин изданию Global Times.

Другой опрошенный журналистами аналитик предположил, что спикер нижней палаты американского конгресса может приземлиться на территорию Тайваня с восточного побережья, которое слабее контролируется китайской армией. Но в этом случае, отметил специалист, никакой медийной победы у Белого дома не получится.

"Ну разве не смешно, что политическая фигура номер три страны номер один в мире прячется, как крыса, и кичится этим?" — поинтересовался эксперт.