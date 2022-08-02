Тайваньский аэропорт получил письмо о взрывных устройствах перед визитом Пелоси

Тайваньский аэропорт "Таоюань", расположенный в городе Тайбэй, получил письмо, в котором сообщается о том, что на его территории находятся несколько взрывных устройств, передаёт "Хуаньцю шибао".

По информации издания, речь идёт о трёх заложенных взрывчатках, предназначенных для срыва визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. При этом в материале отмечается, что политик должна прилететь в другой аэропорт.

"Для недопущения визита Пелоси в аэропорту заложены взрывные устройства", — сказано в письме.

Сотрудники аэропорта передали информацию о поступлении письма с угрозами Службе безопасности воздушной гавани, Министерству транспорта, Управлению гражданской авиации и полицейским. Оперативники приступили к поиску злоумышленников. Эвакуация пассажиров из аэропорта пока не планируется.

Ранее сообщалось, что Пелоси должна прилететь на Тайвань во главе делегации из шести человек.