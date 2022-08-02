Пушков: Венгрия вынужденно присоединилась к санкциям против РФ из-за диктата ЕС

Венгрия вынужденно приняла антироссийские санкции из-за членства в Европейском союзе. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

Он напомнил, что Венгрия поддержала все ограничительные меры против РФ, хотя премьер-министр этой страны Виктор Орбан "сильно критикует" санкционную политику Евросоюза. По словам сенатора, ограничения со стороны Будапешта в отношении Москвы кажутся "парадоксальными".

"Сей парадокс объясняется тем, что быть в Евросоюзе и быть свободным от Евросоюза всё же нельзя", — считает Пушков.

Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что выступления Орбана отражают пророссийские взгляды.

Премьер Венгрии регулярно высказывается по ситуации на Украине. Он неоднократно подчёркивал: санкции Запада не пошатнули экономику России. Кроме того, Орбан убеждён в том, что ЕС и США затягивают конфликт, накачивая Киев оружием.