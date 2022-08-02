Венгрия вынужденно приняла антироссийские санкции из-за членства в Европейском союзе. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.
Он напомнил, что Венгрия поддержала все ограничительные меры против РФ, хотя премьер-министр этой страны Виктор Орбан "сильно критикует" санкционную политику Евросоюза. По словам сенатора, ограничения со стороны Будапешта в отношении Москвы кажутся "парадоксальными".
"Сей парадокс объясняется тем, что быть в Евросоюзе и быть свободным от Евросоюза всё же нельзя", — считает Пушков.
Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что выступления Орбана отражают пророссийские взгляды.
Премьер Венгрии регулярно высказывается по ситуации на Украине. Он неоднократно подчёркивал: санкции Запада не пошатнули экономику России. Кроме того, Орбан убеждён в том, что ЕС и США затягивают конфликт, накачивая Киев оружием.
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