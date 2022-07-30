Полковник Макгрегор: у Киева есть последняя возможность договориться с Москвой

У Киева есть последняя возможность договориться с Москвой о прекращении конфликта. Но Соединённые Штаты и Великобритания довольно ясно дали понять, что не собираются поддерживать какие-то соглашения, достигнутые путём переговоров. Такое заявление сделал экс-полковник армии США Дуглас Макгрегор.

Отставной военный считает, что Россия завершает свою задачу на юге по полному взятию под контроль Донбасса. Однако, по его мнению, Москва не ожидает договорённостей с Киевом на дипломатическом уровне.

Бывший полковник предположил также, что российская армия сделает паузу в боевых действиях до августа, а затем начнёт крупное наступление, которое приведёт её к Днепру, Одессе и Приднестровью, будет взят и Харьков. Это районы, которые традиционно были русскоязычными и всегда были частью России, заметил Макгрегор.

При этом он добавил, что "русские никогда не были заинтересованы в Киеве".

По словам американского полковника, Западу необходимо договориться с Россией, заключить мир и признать территориальную реальность.