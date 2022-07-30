Обозреватель из США удивила ведущего CNN словами о Путине и СВО

Обозреватель из США Энн Коултер заявила, что Западу следует беспокоиться из-за своих собственных проблем, а не поддерживать Украину. Эти слова привели в ужас телеведущего CNN Пирса Моргана и гостей студии.

Во время передачи Коултер обвинила Запад в том, что он "очень долго унижал русских". Американский журналист добавила, что не защищает российского лидера Владимира Путина. Она задала вопрос, почему это должно волновать британцев и американцев.

По поводу спецоперации России Коултер заявила, что Украина исторически была частью и сферой влияния Российской империи, однако Запад "всё покушается и покушается" на неё, пишет Daily Express.

По мнению обозревателя, в НАТО нет никакого смысла после распада Советского Союза.

Коултер поспорила с Морганом, который заявил, что Украине необходима помощь Америки. Она сказала, что ещё подумала бы, если бы Путин напал на Пёрл-Харбор.

"Но он же не атакует ни США, ни Англию", — заключила журналист.