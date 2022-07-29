ВСУ выпустили 40 ракет из РСЗО "Град" по Донецку

В 15.25 по московскому времени этими ракетами были обстреляны Кировский и Куйбышевский районы административного центра Донецкой народной республики.

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.35 - н.п. Первомайское - г. Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.