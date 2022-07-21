Кравцов сыронизировал о листовках с наградой за его голову: немного назначили

Глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов с юмором прокомментировал сообщение о листовках, распространённых в Херсонской области, в которых за его голову обещана награда.

Министр посетовал, что за него дают не так уж много, и порадовался, что успехи России на Украине вызывают столь бурную реакцию киевских националистов. Также Кравцов дал понять, что угрозы украинских националистов его нисколько не пугают.

"По-моему, немного назначили. Ну а если серьезно говорить, это еще раз говорит о беспомощности просто киевского режима и о непонимании всей той ситуации, которая происходит. Я неоднократно был, вы знаете, в Мелитополе, в Донецке, в Херсоне и еще туда приеду. Там нас ждут", — сказал Кравцов, которого цитирует РИА Новости.

Ранее стало известно, что в Херсонской области неизвестные распространили листовки, в которых за голову Кравцова обещают вознаграждение в 50 тысяч долларов.