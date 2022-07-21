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"РВ": Зеленский вынуждает генштаб ВСУ начать контрнаступление на Херсон

Мир

Украинские СМИ сообщают, что президент Украины Владимир Зеленский давит на главкома ВСУ Валерия Залужного и требует начать в течение месяца контрнаступление на Херсон. Об этом пишут военкоры "Русской весны".

Наступление необходимо для того, чтобы не допустить проведения референдума, который готовят в Херсонской и Запорожской областях.

Однако по прогнозу генштаба ВСУ потери Украины в возможном "наступлении" могут составить порядка 20 тысяч убитыми и 50 тысяч ранеными.

Издание отмечает также, что боевикам ВСУ ещё ни разу не приходилось брать крупный город штурмом. Они только пытались обороняться, а, следовательно, у них нет опыта в наступлении.

Ранее сегодня в эфире украинского радио прозвучало сообщение, что Зеленский в реанимации. Однако его пресс-секретарь это опроверг.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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