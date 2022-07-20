Сунак и Трасс прошли в финальный тур выборов премьер-министра Британии

Участниками последнего тура выборов главы правительства Великобритании стали бывший руководитель Минфина Риши Сунак и министр иностранных дел Лиз Трасс.

По данным лидера руководящего комитета Консервативной партии Грэма Брейди, наименьшее число голосов набрала заместитель министра торговли Пенни Мордонт. За неё проголосовали 105 парламентариев.

Как написали в Sky News, Сунак получил 137 голосов, в то время как Трасс — 113.

Известно, что премьер королевства Борис Джонсон сложил полномочия седьмого июля.