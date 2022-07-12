Департамент по ЧС Нью-Йорка выпустил видеоинструкцию на случай ядерной войны

Управление по чрезвычайным ситуациям американского города Нью-Йорк показало ролик с инструкцией для граждан на случай нанесения ядерного удара по мегаполису.

Видеоинструкция на случай ядерной атаки

Даже теоретическая возможность ядерной войны чрезвычайно пугает Вашингтон. Несмотря на это, жителям крупного американского города на востоке страны решили объяснить пошаговый порядок действий в случае атаки с применением ядерного оружия.

"Итак, произошла ядерная атака. Не спрашивайте меня почему. Так что же нам делать?! Я хочу, чтобы вы запомнили три важных шага", — начинает диктор видеоролик от Департамента по чрезвычайным ситуациям Нью-Йорка.

Далее ведущая напоминает горожанам, что укрываться стоит в помещениях и подвалах, опасаясь открытых дверей и окон. Ньюйоркцам советуют не использовать автомобиль в качестве защиты от ядерного взрыва.

Если появилась необходимость выйти на улицу после атаки, уточняет диктор, "нужно немедленно очиститься". После возвращения в помещении стоит снять свою одежду и "держать радиоактивную пыль подальше от… тела".

В дальнейшем надо слушаться инструкций от официальных властей.