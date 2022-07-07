19FortyFive: секретное оружие Путина — боязнь США ядерной войны

Вашингтон так напуган секретным оружием российского президента Владимира Путина, что не будет атаковать Россию, пишет экс-чиновник Пентагона Марк Шнайдер в статье для издания 19FortyFive.

"Секретное оружие Путина: Россия знает, что Америка боится ядерной войны", — отметил эксперт.

По его словам, после начала спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине страны Североатлантического альянса начали предпринимать усилия по ядерному сдерживанию. Например, Франция передала в пользование НАТО свой единственный авианосец "Шарль де Голль", а также вывела в море три субмарины, вооружённые баллистическими ракетами. Подобные шаги предпринимают Британия и ФРГ.

Однако Вашингтон урезает финансирование военных проектов и отменяет плановые испытания межконтинентальных баллистических ракет. Таким образом, президент Джо Байден ослабляет американское ядерное сдерживание.

Шнайдер считает, что власти США испытывают страх перед Россией и её стратегическим вооружением. Администрация Байдена пытается действовать осторожно, чтобы не давать Москве поводов рассматривать действия американской армии в качестве ядерной угрозы для РФ. Путин знает, что США боятся, и этот страх стал его секретным оружием. Автор материала считает, что из-за страха американские власти не рискнут атаковать российскую территорию, даже если произойдёт прямой конфликт между Россией и НАТО.