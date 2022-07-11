Мацейчук: отставка Джонсона не повлияет на отношения Лондона и Брюсселя

Отставка премьер-министра Бориса Джонсона не повлияет на отношения Великобритании и Евросоюза. Об этом заявил польский журналист Томаш Мацейчук. Эксперт считает, что Соединённое Королевство не вернётся в состав ЕС.

"Все оппозиционеры радуются, что Джонсона, наконец-то, удалось утопить как корабль", — пояснил журналист в интервью изданию "Украина.ру".

Отставка британского премьера обрадовала многих противников Брексита, однако речи о возвращении в Евросоюз не ведётся, отметил Мацейчук. Ранее лидер Лейбористской партии Крис Тармер заявил, что выступать против референдума бессмысленно, поскольку его результат известен заранее — жители Британии не хотят в Европейский Союз.