На Украине сообщили о предложении Зеленского Джонсону стать мэром Одессы

Владимир Зеленский предложил Борису Джонсону стать мэром Одессы. Такая информация появилась накануне в украинской прессе.

О том, что Зеленский предлагает уходящему в отставку британскому премьер-министру такой пост, накануне сообщило издание "Украинская правда", которое ссылается на источники в правительстве Украины. Якобы предложение последовало после того, как Джонсон объявил о своей отставке.

Издание утверждает, что Борис Джонсон с благодарностью принял это предложение. Однако официального подтверждения этой информации не последовало. Вполне вероятно, что и не последует.

Ведь уже были предположения, чем в дальнейшем займётся премьер-министр Великобритании. В частности, что он может возглавить некий международный совет по оказанию помощи Украине. Или может стать генеральным секретарём НАТО. Трудно судить, насколько эти предположения имеют какие-то основания.

Стоит напомнить, что у Украины богатый опыт привлечения иностранных государственных деятелей на руководящие посты. Правда, не сказать, чтобы он был удачным.

Самый известный пример — бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. В 2015 году он был назначен председателем Одесской областной государственной администрации. Но не только — ещё главой наблюдательного совета реформы государственных предприятий Украины, советником президента Украины Петра Порошенко, председателем Совещательного международного совета реформ Украины.

Саакашвили получил от Порошенко гражданство Украины, отказавшись от гражданства Грузии. Но уже в 2016 году он покинул все занимаемые посты, стал активным участником протестов против Петра Порошенко.

В 2017 году указом Порошенко был лишён гражданства Украины, а в феврале 2018 года депортирован с её территории.